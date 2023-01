Niinistö näki Ukrainassa venäläisten aiheuttaman tuhon: "Tämä ei kerro minulle mitään uutta Venäjästä"

Niinistö kommentoi tuoretta Nato-tilannetta tänään lyhyesti tiedotustilaisuudessa Kiovassa.

Keskusteluissa nousivat myös esiin paljon puhutut Leopard-taistelupanssarivaunut, joita Suomella on. Niinistön mukaan tulevassa avussa on kyse muustakin kuin pelkistä tankeista ja Suomen tarkka rooli yhteistyön rakentamisessa Leopardien ympärille on vielä auki.

Niinistö muun muassa muistutti Suomella olevan asevelvollisuusjärjestelmän ansiosta paljon osaamista koulutuksessa. Niinistö huomautti puheessaan Suomen erityisestä sijainnista Venäjään nähden: Naton ulkopuolella ja Venäjän kyljessä.

– Haluan alleviivata, että niistä maista, joilla on käytössään Leopard-tankkeja – joita on enemmän kuin kymmenen Euroopassa – me olemme ainutlaatuisessa tilanteessa, koska emme kuulu Natoon ja meillä on hyvin pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa. Nämä ovat asioista, jotka meidän täytyy aina ottaa se huomioon, kun päätämme rooliamme.

Zelenskyi ei usko Valko-Venäjän haluavan hyökätä

Zelenskyi kiitteli Suomea ja suomalaisia tuesta Ukrainan taistelulle sekä ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisesta Suomeen.

Zelenskyin mukaan on ilmiselvää, että taistelukentillä tappioita kokenut Venäjä valmistelee revanssia ja että se pitää torjua. Hänen mukaansa se, että Ukraina kestää, on ehto koko muun Euroopan turvallisuudelle.

– Ukrainan voitto tulee olemaan jokaisen rauhaa vaalivan maan voitto, Zelenskyi sanoi.

Viime viikkoina puheet Venäjän seuraavasta suuresta hyökkäyksestä ovat käyneet vilkkaina. On spekuloitu, että Vladimir Putin yrittää saada Valko-Venäjän sotilaat liittymään Venäjän hyökkäykseen.

Presidentti Zelenskyi ei halua uskoa, että seuraava hyökkäys Ukrainaan tultaisiin näkemään Valko-Venäjän suunnalta, tai että rintamalla nähtäisiin valkovenäläisiä sotilaita.

– Tämä on Ukrainan avainviesti Valko-Venäjälle. Meille on tärkeää, ettei Valko-Venäjä menetä itsenäisyyttään ja huolimatta mistään vaikutusyrityksistä liity mukaan tähän sotaan. Näen, että valtaosa valkovenäläisistä; itsenäisen Valko-Venäjän armeijan sotilaista ja kansalaisista, olen varma, etteivät he tahdo hyökätä asein ukrainaa vastaan.

Presidenttien yhteisessä lehdistötilaisuudessa hän muistutti Ukrainan taistelevan nyt samaa vihollista vastaan kuin Suomi aiemmin historiassaan.

Tiistain keskusteluissa olivat myös olleet esillä Venäjän vastaisten pakotteiden paineen ylläpito ja niiden kiertämisen estäminen. Niinistö korosti myös Venäjän valheellista narratiivia (kertomusta) vastaan taistelemisen tärkeyden.

– Meille Euroopassa on hyvin tärkeää ymmärtää, mitä todella on tapahtunut ja kuka tekee mitä, Niinistö sanoi.

Ammuslaatikon kannesta tehty ikoni lahjaksi

Niinistö tutustui aamupäivällä sodan tuhoihin lähellä Kiovaa Borodjankassa ja Butshassa. Lehdistötilaisuudessa hän totesi nähneensä todisteita "hyökkääjän julmuudesta", mutta lisäsi myös varsin tylyn arvion:

– Tämä ei kerro minulle mitään uutta Venäjästä.

Borodjankassa vajaa vuosi sitten noin kuukauden kestänyt venäläismiehitys näkyi edelleen rikkiammuttuina kerrostaloina, joiden lopullista kohtaloa pohditaan yhä.

Jopa Borodjankan keskustassa oleva Taras Shevtshenkoa kuvaava patsas oli saanut osansa. Kansallisrunoilijan silmäkulmassa oli pieni luodin sisäänmenoaukko. Takaraivo oli revennyt melkein kokonaan.

Patsaan juurella Niinistö tapasi Kiovan lähialueen taisteluihin osallistuneita Ukrainan aluepuolustusjoukkojen sotilaita. He lahjoittivat Suomen presidentille venäläisen ammuslaatikon puisesta kannesta tehdyn ikonin, joka symboloi sodan sijaan "rauhaa, rakkautta ja Jumalaa".

Niinistö sai myös kiinnittää suojaliiviinsä sotilaiden joukko-osaston tunnuksen eli Kiovan suojelupyhimyksen arkkienkeli Mikaelin kuvan.

Isän ja pojan taistelu teki vaikutuksen

Yksi sotilaista osoittautui varsinaiseksi panssarikauhuksi: Nazarii Nazarov, kutsumanimi "Käärme", oli taistelutovereidensa mukaan tuhonnut henkilökohtaisesti singolla kaksi venäläisten panssarivaunua ja kolme panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa.

Ennen sotaa opiskeluille omistautuneen pojan vieressä seisoi tämän isä Ihor Nazarov, siviilissä eläinlääkäri mutta nyt taistelija kutsumanimellä "Lohikäärme". Isä ja poika olivat tarttuneet aseisiin vain kaksi viikkoa ennen venäläisten laajamittaisen hyökkäyksen alkua.

Lyhyt tapaaminen oli tehnyt Niinistöön ilmeisen vaikutuksen, sillä hän palasi siihen vielä myöhemmin lehdistötilaisuudessa.

– Oli hyvin vaikuttavaa nähdä Ukrainan kansakunnan voiman ja päättäväisyyden puolustaa maataan yhdistyvän isässä ja pojassa, Niinistö sanoi.

Lyhyt keskustelu menetetyistä alueista

Sotilaiden prikaatin tiedotusupseeri Dmytro Kulibab, "Saarni", nauratti Niinistöä tiedolla, että Suomen presidentti on kotoisin Salosta. Niinistö itsekin kertoi jo havainneensa, että "salo" on ukrainalaisittain suosittu ruokalaji – suolattu sianihra – jota hänen mukaansa pitäisi päästä maistamaan.

Suomen ja Ukrainan yhtäläisyyksiä kerrannut Kulibab myös tiesi Suomen menettäneen aikanaan Neuvostoliitolle suhteessa osapuilleen samansuuruisen osan alueestaan kuin mitä Venäjä nyt miehittää Ukrainassa.

– Toivon, että saatte nuo alueet takaisin, Kulibab sanoi.

– Meillä ei ole tällä hetkellä sellaista ajatusta, Niinistö vastasi tähän.

Suorapuheinen ukrainalaisupseeri tarttui heti presidentin ehdolliseen muotoiluun, joten Niinistö tarkensi vielä, ettei alueiden palauttamista Suomelle tavoitella ollenkaan.

Kulibab ehti myös livauttaa presidentille toiveen Leopard-panssareiden saamisesta Suomesta Ukrainaan.

Suomi päätti massiivisesta puolustusapupaketista

Viime viikolla kerrottiin, että Suomi toimittaa Ukrainaan tähän asti suurimman meillä päätetyn puolustusapupaketin. Lisäavusta päätti presidentti Niinistö valtioneuvoston esityksestä.

Lähetyksen sisältämän suorituskyvyn korvaamisen on arvioitu maksavan Suomelle yli 400 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomen Ukrainalle korvattavien asepakettien arvo on nyt 590 miljoonaa euroa. Uusimman lähetyksen arvo on siis yli kaksinkertainen aiemmin päätetyn puolustustarvikeavun arvoon nähden.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) sanoi tuoreeltaan, että Suomi toimittaa Ukrainaan raskasta aseistusta ja ampumatarvikkeita. Lähetyksen sisältöä ja toimitustapaa ei kuitenkaan kerrottu tarkemmin julkisuuteen. Ministeriö perusteli tätä sillä, että lähetyksen perille toimittaminen turvataan.

Sen ministeriö kuitenkin tarkensi, ettei lähetys sisällä Leopard-taistelupanssarivaunuja, joiden tarjoamisesta Ukrainalle on keskusteltu runsaasti viime aikoina Euroopassa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). sanoi EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen maanantaina, ettei Suomessa ole vielä muodostettu tarkkaa kantaa siihen, millaiseen koalitioon Suomi voisi osallistua Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen lähettämisessä Ukrainaan.

Saksasta riippumaton koalitio taistelupanssarivaunujen lähettämiseksi on noussut esille keskusteluun, koska Saksa ei ole saanut toistaiseksi tehtyä päätöstä Leopard-vaunujen lähettämiseksi Ukrainaan. Saksaan on kohdistunut julkisuudessa kovaa painetta asian suhteen.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi viimeksi tänään, ettei Leopard-taistelupanssarivaunuista ole uutta kerrottavaa. Hänen mukaansa päätöstä valmistellaan ja se tehdään pian.

Niinistö on ollut viimeksi Ukrainassa vuoden 2021 elokuussa, jolloin hän osallistui Krim-foorumin huippukokoukseen Kiovassa. Huippukokouksen istunnon jälkeen Niinistö osallistui myös Zelenskyin isännöimälle lounaalle.

Niinistö tapasi presidentti Zelenskyin Ukrainassa ensimmäisen kerran vain muutama kuukausi tämän virkaan astumisen jälkeen eli syyskuussa 2019.

Malttia Turkin kanssa

Presidentti Niinistön mukaan näyttää siltä, että Nato-jäsenyyden osalta täytyy odottaa vaalien järjestämistä Turkissa. Niinistön mukaan asiassa täytyy ottaa rauhallisesti.

– Pidä katse pallossa mutta älä muutu itse palloksi, Niinistö sanoi.

Presidentti kommentoi tuoretta Nato-tilannetta tänään lyhyesti tiedotustilaisuudessa Kiovassa. Hän sanoi haluavansa yhdistää lausuntonsa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) lausuntoon.

Haavisto sanoi omassa lehdistötilaisuudessaan aiemmin päivällä, että Nato-prosessiin on tullut vähintään muutamien viikkojen lykkäys. Hän myös vakuutti Suomen sitoutumista yhteiseen Nato-tiehen Ruotsin kanssa. Hänen aiempien kommenttiensa tulkittiin raottaneen ovea eriaikaisille jäsenyyksille.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi eilen, että Ruotsin ei pidä odottaa Turkilta tukea Nato-jäsenyydelleen koraanin polttamisen jälkeen. Äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti lauantaina Koraanin Tukholmassa Turkin-suurlähetystön edessä.

