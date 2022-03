"Ensimmäinen somesota" – näin taitavasti Ukraina on käyttänyt sosiaalista mediaa sodassa hyväkseen

Ukrainan sodan eri päivityksiä on mahdollista saada lähes reaaliajassa alueelta kuvattujen videoiden ja sosiaalisen median ansiosta. Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtisen mukaan koskaan aiemmin ei some ole ollut niin vahvasti mukana fyysisessä sodankäynnissä kuin nyt.

– Tämä on ensimmäinen kunnon somesota, ja tämä on tiktok-sukupolven sota. Tietysti arabikevät oli sellainen, jossa some lanseerattiin ensimmäistä kertaa vahvasti sotilaalliseen kriisiin, mutta Ukrainan sota on selkeästi somesota.