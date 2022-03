Ukrainan sodassa on nyt käsillä kulminaatiopiste – tutkija: "Mariupolin valtaaminen on ajan kysymys"

Venäjä ilmoitti eilen , että sen sotilasoperaation ensimmäinen vaihe Ukrainassa on ohitse. Venäjän mukaan sen tavoitteena on jatkossa Itä-Ukrainan Donbassin alueen "vapauttaminen".

– Mariupol on nyt se, mikä Venäjän pitää ratkaista, ja saada jokin vaihe tässä sodassa valmiiksi. Uskoisin, että nyt painopiste on Mariupolissa ja maayhteyden luomisesssa Venäjältä Krimille.

"Tietynlainen kulminaatiopiste voi olla käsillä"

– Kiovassahan on ollut muutaman päivän ajan hieman rauhallisempaa, jos näin voi sanoa. Venäjä on jopa tullut puolustuskannalla, kun Ukraina on tiivistänyt toimintaansa. Tietynlainen kulminaatiopiste voi olla käsillä.

– Voi olla, että Kiovassa tavallaan valmistaudutaan ja ryhmitytään seuraavaa vaihetta varten. Milloin se sitten, on sitä on vaikea sanoa.

Venäjä joutuu asemoitumaan uudelleen

– Venäjä on jo joutunut asemoitumaan monessa suhteessa uudelleen. Kiovan suunnalla Ukraina on onnistunut lyömään venäläisjoukkoja, ja se aiheuttaa uudelleen suunnittelua siitä, mitä jatkossa tehdään.

– Aika pitkälti joukot on käytössä. On viitteitä siitä on, että joitakin lisäjoukkoja olisi itäisestä sotilaspiiristä tuotavissa, mutta on epätodennäköistä, että ne muuttavat tätä asetelmaa.