Asiantuntija: Venäjä haluaa sotaan ison käänteen ennen talvea, mutta siitä on maksettu koko marraskuu jo hirveää hintaa

Ukrainalla on edelleen hallussaan merkittävä lohko Kurskissa elokuisen hyökkäyksensä jäljiltä, mutta Venäjä on kasannut alueelle joukkoja viime aikoina.

– He ovat jatkaneet yritystä edetä, mutta mitään massiivisempaa hyökkäystä ei ole tapahtunut. Mutta arvioidaan kyllä, että se on tulossa, sanoo erikoistutkija Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta.

Pohjoiskorealaisten merkitys

Toistaiseksi tilanne Kurskin suunnalla on vaikuttanut tasaväkiseltä, eikä oleellisia muutoksia ole vähään aikaan tapahtunut. Venäjän eteneminen on ollut hidasta: 100 metriä siellä, 100 metriä täällä.

Nyt Venäjä on kuitenkin saanut tuekseen sotilaita Pohjois-Koreasta. Yhdysvaltojen mukaan Venäjälle on saapunut noin 10 000 pohjoiskorealaista, joista ainakin osa on siirretty Kurskin rintamalle. Siellä heitä on jo havaittu taisteluissa venäläisten rinnalla.