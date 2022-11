WSJ: Bidenin ja Putinin neuvonantajat keskustelivat ydinsodan uhasta – MTV seuraa sotaa

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan on keskustellut Venäjän presidentti Vladimir Putinin ulkopoliittisen neuvonantajan Yuri Ushakovin ja turvallisuuseuvoston puheenjohtaja Nikolai Patrushevin kanssa.

Lehden mukaan luottamuksellisia keskusteluja on käyty viime kuukausina, ja niiden tarkoituksena on ollut vähentää riskiä Ukrainan sodan laajenemisesta. Yhdysvallat on myös varoittanut Venäjää ydinaseen tai muun joukkotuhoaseen käyttämisestä.