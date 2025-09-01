Ukrainan parlamentin ex-puhemiehen epäilty ampuja pidätetty

Pitkän linjan Ukrainalaispoliitikon epäilty ampuja on pidätetty.
Kyiv Independent uutisoi, että ukrainalaispoliitikko Andri Parubin,54, ampumisesta epäilty on pidätetty.
Ukrainan parlamentin entinen puhemies Andri Parubi ammuttiiin kuoliaaksi Lvivin kaupungissa lauantaina 30. elokuuta. Poliisi kertoi, että ampuminen tapahtui puolen päivän aikaan paikallista aikaa.
Syyttäjänviraston mukaan tekijä ampui Parubia kohti useita laukauksia. Tämä kuoli välittömästi
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi pidätyksestä aikaisin aamulla 1. syyskuuta. Zeleskyin mukaan epäiltyä on päästy kuulustelemaan.
Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenkon mukaan epäilty pidätettiin Länsi-Khmelnytskyin alueella.
Klymenkon mukaan rikos oli huolellisesti valmisteltu. Ampuja tutki uhrin liikkeitä, kartoitti reitin, sekä suunnitteli pakonsa. Hänen mukaansa viranomaiset pääsivät nopeasti epäillyn ampujan jäljille.
– Jälleen kerran Ukrainan poliisi ja turvallisuuspalvelun työntekijät osoittivat korkeaa ammattitaitoa, Klymenko totesi.
Viranomaiset ilmoittivat tutkivansa, oliko Parubi saanut uhkauksia ennen kuolemaansa.
Parubi toimi parlamentin puhemiehenä huhtikuusta 2016 elokuuhun 2019. Hän oli myös yksi vuosina 2013–2014 järjestettyjen mielenosoitusten johtajista. Mielenosoituksissa vaadittiin tiiviimpiä suhteita Euroopan unioniin.
Parubi oli myös Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri helmikuusta elokuuhun vuonna 2014. Tuolloin taistelut alkoivat Itä-Ukrainassa ja Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä.
Viranomaiset eivät vielä kertoneet, oliko murhalla yhteys Ukrainan sotaan.