Zelenskyi: Ukrainan ex-puhemies murhattu

Ukrainan parlamentin entinen puhemies Andri Parubi maaliskuussa 2024
Kuvituskuva. Ukrainan parlamentin entinen puhemies Andri Parubi Kiovan turvallisuusforumissa maaliskuussa 2024./All Over Press
Julkaistu 30.08.2025 14:48
Outi Jaatinen

outi.jaatinen@mtv.fi

Ukrainan parlamentin entinen puhemies ammuttiin kuoliaaksi lauantaina, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi lauantaina, että maan parlamentin entinen puhemies Andri Parubi murhattiin Lvivin kaupungissa maan länsiosassa.

Poliisi kertoi, että ampuminen tapahtui puolen päivän aikaan paikallista aikaa. 

Syyttäjäviraston mukaan tekijä ampui Parubia kohti useita laukauksia. Tämä kuoli välittömästi. Ampujaa etsitään parhaillaan. 

Monessa mukana ollut poliitikko

54-vuotias Parubi toimi parlamentin puhemiehenä huhtikuussa 2016 elokuuhun 2019. 

Hän oli myös yksi vuosina 2013–2014 järjestettyjen mielenosoitusten johtajista. Mielenosoituksissa vaadittiin tiiviimpiä suhteita Euroopan unioniin.

Parubi oli myös Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri helmikuusta elokuuhun vuonna 2014. Tuolloin taistelut alkoivat Itä-Ukrainassa ja Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä.

Viranomaiset eivät vielä kertoneet, oliko murhalla yhteys Ukrainan sotaan.

