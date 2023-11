Naton ex-pääsihteeri: Ukraina kutsuttava puolustusliittoon pian, muuten "Putinille annetaan syy jatkaa sotaa loputtomiin"

Naton entisen pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin mukaan on korkea aika kutsua Ukraina puolustusliiton jäseneksi. Hänen mukaansa tämän olisi syytä tapahtua ensi kesän Nato-huippukokouksessa Washingtonissa. Ukrainan jäsenyyttä on pidetty mahdottomana niin kauan kuin maa on sotatilassa. – Se on hyvin vaarallinen perustelu, sillä jos sanomme, ettei Ukrainaa voi kutsua jäseneksi niin kauan kuin sota jatkuu, silloin (presidentti Vladimir ) Putinille annetaan syy jatkaa tätä sotaa loputtomiin, Rasmussen sanoo haastattelussa. Sen sijaan Putinille olisi Rasmussenin mukaan tehtävä selväksi, että Ukrainasta tulee Naton jäsen, tekipä Putin mitä hyvänsä. – Mitä nopeammin me toimimme näin, sitä nopeammin me voimme lopettaa sodan, Rasmussen uskoo. Eli ensin jäsenyys ja sitten sodan loppuminen, eikä päinvastoin, kuuluu tanskalaisen Rasmussenin ehdotus. Jäsenyyskutsun edellyttämä yksimielisyys Natossa voi olla työn takana, mutta ex-pääsihteeri uskoo senkin olevan mahdollista.

Artikla viisi osassa Ukrainaa

Ruotsin Nato-jumi pettymys

Ruotsin jäseneksi pääsyn viipymisestä Rasmussen sanoo olevansa pahoillaan. Hänen mukaansa erimielisyyksiä Natossa on riittänyt ennenkin, esimerkiksi silloin, kun Rasmussenia itseään nostettiin pääsihteeriksi. Tuolloinkin vastahangassa oli Turkki.



– Mutta syy miksi olen nyt niin pettynyt on, että tällä kertaa on niin paljon pelissä. On kyse hyökkäyksestä eurooppalaista valtiota vastaan ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen, joten minusta Naton olisi pitänyt kyetä toimimaan paljon, paljon nopeammin, Rasmussen sanoo.



Hän kuitenkin uskoo Ruotsin olevan jäsen "vuoden loppuun mennessä".



Ukrainan tukemisessa on myös ollut havaittavissa jotain erimielisyyksiä Nato-maiden kesken, mutta Rasmussen sanoo suhtautuvansa tilanteeseen periaatteessa toiveikkaasti. Syy toiveikkuuteen on kuitenkin traaginen: terroristijärjestö Hamasin hyökkäys Israeliin, mikä näyttää muuttaneen julkista keskustelua Yhdysvalloissa.



– Jopa epäilijät republikaanipuolueessa ovat tajunneet, ettei Yhdysvallat voi noin vain vetäytyä muualta maailmasta, vaan että on Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden edun mukaista puuttua asioihin. Tämä koskee Israelia, mutta uskon johtopäätöksen olevan, että sama koskee myös Ukrainaa, Rasmussen pohtii.



– Isolationisteilla (vetäytymisen kannattajilla) on edessään vaikeat ajat, hän jatkaa.