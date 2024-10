Stubbilla viisi pointtia Natolle, Ukrainalle ja Venäjälle – "Jos sallimme sen, koemme jotain, mitä ei ole toisen maailmansodan jälkeen nähty"

– Onnea Mark. Nato ei olisi voinut toivoa parempaa pääsihteeriä, Stubb aloitti kehuilla ja korosti, kuinka poikkeuksellinen 14 vuoden pääministeriura Ruttella on Alankomaissa takanaan.

Nato 3.0 alkaa

Stubbin mukaan puolustusliitossa on alkamassa uusi aikakausi, niin sanottu Nato 3.0. Siihen liittyvät olennaisilta osin puolustus ja pelote

– Olemme takaisin Naton alkuperäisessä roolissa puolustautua uhalta idässä. On erittäin tärkeää, että teemme sen yhdessä, Stubb jatkoi.

– Jos Naton maaraja kaksinkertaistuu Venäjän kanssa, on uuden tukikohdan oltava maassa, jolla on pitkät perinteet maanpuolustamisessa.

Neljäs pointti käsitteli suoraan Ukrainaa. Maata on tuettava sodassa Venäjää vastaan ja myös ojennettava käsi kohti Nato-jäsenyyttä, kun aika on oikea.

Stubbin mukaan Venäjä on edelleen Naton ja Suomen suorin ja merkittävin uhka Euroopassa ja muualla. Stubb arvioi, että Venäjä näyttää nyt käyvän rinnakkain kahta sotaa, yhtä Ukrainassa ja toista hybridimuotoisena, sisältäen myös sabotaasia ja kyberrikollisuutta.

Milloin Ukraina Natoon?

Sekä Stubbilta että Ruttelta kysyttiin suoraan, milloin Nato-jäsenyys olisi Ukrainalle mahdollinen ja milloin Ukrainasta voisi tulla Naton jäsen, vaikka Venäjä miehittäisi osaa sen alueista. Tätä ajatusta toi esiin Stoltenberg Financial Timesin haastattelussa.

– On olemassa polku Ukrainan Nato-jäsenyyteen. Venäjällä ei ole tässä päätösvaltaa eikä veto-oikeutta puuttua. En halua spekuloida sen enempää, tämä on kuitenkin Ukrainan tulevaisuus, Rutte pyöritteli.

Stubbin mukaan Ukrainan on saatava kovat turvatakuut sodan rauhanneuvotteluissa, kun ne aikanaan pidetään.

– Kukaan ei tiedä, milloin Ukraina on valmis Naton jäseneksi, mutta se haluaa sitä. Kyse on vain ajasta.

– On kiinni Ukrainasta, minkä ratkaisun he hyväksyvät. Meidän on keskityttävä Ukrainan vahvistamiseen.