Näin raitiovaunut kulkevat jatkossa Ratikkalinja 3 siirtyy pois Mannerheimintieltä kulkemaan normaalia reittiään Hakaniemen ja Kallion kautta. Ratikkalinja 6 palaa kulkemaan normaalia reittiään Arabiasta Hakaniemen ja Kaisaniemen kautta Bulevardille ja Eiranrantaan. Ratikkalinja 7 palaa kulkemaan Hakaniemen, Kruununhaan ja Päärautatieaseman kautta Länsisatamaan. Linjan määränpää muuttuu Länsiterminaalista Länsisatamaksi. Ratikkalinja 9 palaa normaalille reitilleen kulkemaan Ilmalan ja Länsisataman väliä Alppiharjun, Kallion ja Hakaniemen kautta. Linjan määränpää muuttuu Länsiterminaalista Länsisatamaksi. Lähde: hsl.fi