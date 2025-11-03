Ratikkaliikenne Helsingissä on ollut poikkeusreitillä vuodesta 2022 lähtien. Katso suora lähetys MTV Uutiset Livestä noin kello 13.45.
Maanantaina 3. marraskuuta liikenne palautuu Helsingin seudun liikenteen (HSL) mukaan suunnitelluille raiteille.
Raitiovaunuliikenteessä jo kolmatta vuotta jatkuneet poikkeusreitit ovat johtuneet ympäri Helsinkiä toteutettavista työmaista.
Yksi suurimmista remonteista on ollut Siltasaarenkadun katuremontti Hakaniemissä. Raitiovaunut eivät ole remontin aikana päässeet kulkemaan Hakaniemeen ja Pitkänsillan yli.
HSL:n mukaan kaikki ratikkalinjat pääsevät 3. marraskuuta alkaen kulkemaan ensimmäistä kertaa niille suunniteltuja reittejä samanaikaisesti sitten kevään 2022.
Näin ratikat kulkevat jatkossa – ja nämä linjat lakkautetaan
Raitiovaunulinjojen 6, 7 ja 9 T- ja B-vaihtoehtoja ei nähdä enää Helsingin liikenteessä. Kyseiset T- ja B-linjat lakkautetaan.
Linjat 3, 6, 7, 9 ja 9N reitit sen sijaan muuttuvat. Kyseiset linjat kulkevat jatkossa niille suunniteltuja reittejä.