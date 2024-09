Ukrainan hyökkäys Kurskiin lykkää paikoin Venäjän alue- ja paikallisvaaleja – valtapuoleen voitto varmistettu eri tavoin

Venäjällä järjestetään sunnuntaina kymmeniä alue- ja paikallisvaaleja sekä noin parikymmentä kuvernöörinvaalia. Kurskin alueella joitakin paikallisvaaleja on kuitenkin jouduttu lykkäämään toistaiseksi kunnissa, jotka ovat ukrainalaisten joukkoja hallussa. Viranomaisten mukaan äänestys Kurskin alueen kuvernööristä järjestetään normaalisti.



Kurskin alueella kuvernööriksi on ehdolla Yhtenäinen Venäjä -puoluetta edustava vt. kuvernööri Aleksei Smirnov, jonka presidentti Vladimir Putin määräsi hoitamaan virkaa aiemmin tänä vuonna.



Äänestäminen vaaleissa alkoi monilla alueilla jo pari päivää sitten. Tuloksien osalta ei ole odotettavissa yllätyksiä, sillä Kremlin ja valtapuolue Yhtenäisen Venäjän tukemien ehdokkaiden voitto on varmistettu monin eri tavoin. Aito kilpailu on estetty muun muassa sulkemalla pois nykyhallintoa aidosti vastustavat ehdokkaat.