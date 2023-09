Venäjä väittää Putinin politiikkaa tukevan valtapuolueen voittaneen vaalit miehitetyillä ukrainalaisalueilla

Sobjanin jatkaa Moskovan pormestarina

Venäjällä järjestettiin niin ikään sunnuntaina kymmeniä alue-, paikallis- ja kuvernöörinvaaleja eri puolilla maata.



Pääkaupungissa Moskovassa äänestettiin pormestarista. Kuten oli odotettu, tehtävän jatkajaksi ilmoitettiin sunnuntai-iltana viran nykyinen haltija, Sergei Sobjanin.



Yllätyksiä ei odotettu, koska suurin osa Putinin vastustajista on joko paennut tai vangittu. Hallinto on kriminalisoinut Ukrainassa käymänsä hyökkäyssodan kritisoimisen ja ottanut kiinni tuhansia ihmisiä, jotka ovat sotaa vastustaneet.



Ensi vuonna Venäjällä on määrä järjestää presidentinvaalit, joissa Putinin valtakauden odotetaan saavan jatkoa ainakin vuoteen 2030.