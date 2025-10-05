Aluehallintovirasto määräsi tänä vuonna virolaisyhtiölle sanktion laiminlyönneistä, joita se piti vakavina ja moitittavina.

Ukrainalaisten telakka- ja rakennustyöntekijöiden hyväksikäyttövyyhtiin kytkeytyvät virolaisyritykset ovat toimineet myös Rauman telakalla. Asia käy ilmi aluehallintovirastojen asiakirjoista. Niiden mukaan Hodes-alkuisten yhtiöiden lähetettyjä työntekijöitä on työskennellyt telakalla ainakin vuosina 2021–2022.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) määräsi alkuvuonna yhdelle virolaisyhtiölle laiminlyöntimaksun, sillä yhtiö pimitti tietoja telakalla työskennelleistä ulkomaalaisista työntekijöistä.

STT on aiemmin uutisoinut yhtiön liittyvän ukrainalaisten työntekijöiden riistoon ja työehtojen polkemiseen Turun telakalla ja useilla rakennustyömailla. Virolaisyhtiö on toiminut telakoilla ja työmailla aliurakoitsijana.

Avin helmikuussa antamasta päätöksestä selviää, että Hodes Rental ja GreenWorkers -nimillä toimineelta yhtiöltä on yritetty saada tietoja lähetetyistä työntekijöistä jo vuonna 2022. Avi sai yhtiöltä vastauksen, joka oli kuitenkin monilta osin puutteellinen.

– Yritys toimitti työajoista ainoastaan selvityksen, jossa kävi ilmi työntekijöiden työtunnit kuukausitasolla. Päivittäisistä työtunneista ja niistä maksetuista korvauksista ei annettu selvitystä. Yritys ei myöskään toimittanut palkkalaskelmia eikä rahoituslaitoksen tositteita maksetuista palkoista, avin päätöksessä sanotaan.

Lisäksi selvitykset työsopimuksiin sovellettavista työehdoista ja lähetetyn työntekijän työnteko-oikeuden perusteista olivat avin mukaan monin kohdin puutteelliset.

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee muussa valtiossa kuin Suomessa ja joka lähetetään Suomeen tilapäiseen työhön.

Avi: Ei pystytä valvomaan

Avin ylitarkastaja lähestyi yhtiötä vielä kahdesti vuoden 2022 aikana, mutta yhtiö jätti vastaamatta lisäselvitys- ja kommenttipyyntöihin. Tammikuussa 2023 yhtiö toimitti aville tietoja, mutta ne koskivat eri aluetta ja väärää aikaväliä. Yhtiötä koetettiin tavoittaa vielä vuosina 2024 ja 2025, mutta tuloksetta.

Avi katsoi lopulta, että yhtiö laiminlöi lain mukaista ilmoitusvelvollisuuttaan sekä velvollisuutta toimittaa tietoja ja selvityksiä työsuojeluviranomaiselle. Avi piti laiminlyöntiä vakavana ja määräsi yhtiön maksamaan 7 000 euron laiminlyöntimaksun.

– Laadun vakavuutta kuvastaa se, että työsuojeluviranomainen ei pysty valvomaan työntekijöiden vähimmäisehtojen toteutumista ilman työaikakirjanpitoa, päätöksessä sanotaan.

Moitittavaa laiminlyönti oli avin mukaan myös sen laajuuden takia. Työntekijöitä oli 12, ja he työskentelivät ainakin kolmen kuukauden ajan.

Telakka kommentoi vastuullisuuttaan

STT tavoitteli keskiviikosta lähtien kommenttia telakkayhtiö Rauma Marine Constructionsilta (RMC). Yhtiöstä vastattiin perjantaina, että toimitusjohtaja on toistaiseksi estynyt vastamaan kysymyksiin.

STT sai lauantaina yhtiön viestinnän välittämän toimitusjohtaja Mika Niemisen sähköpostiviestin. Hän sanoo viestissä, ettei yhtiöllä ole tietoa mainitusta aluehallintoviraston päätöksestä.

– Yleisesti voimme todeta, että käymme sopimuskumppaneidemme kanssa tilaajavastuuasiat läpi aina ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tilaajavastuuasiat on todennettu. Edellytämme, että sopimuskumppanimme noudattavat lainsäädäntöä ja sovittuja sopimuksia. Mikäli poikkeamia ilmenee, luonnollisesti puutumme niihin, sähköpostissa kirjoitetaan.

Lisäksi sähköpostissa todetaan, että Rauma Marine Constructions toimii läpinäkyvästi ja vastuullisesti ja edellyttää samaa myös kumppaneiltaan.

Valtio on pääomasijoitusyhtiö Tesin kautta RMC:n suurin yksittäinen omistaja.

Osa monimutkaista järjestelyä

Hodes Rental ja GreenWorkers -nimillä toimineen yhtiön laiminlyönnit ovat nousseet esille myös Turun telakan tapauksessa, josta STT uutisoi viime viikon lauantaina.

Teollisuusliiton mukaan yhtiö toimi aliurakoitsijana Meyer Turulla ja työllisti ukrainalaisia telakkatyöntekijöitä siellä ainakin vuosina 2023–2024. Työntekijöitä päätyi kuitenkin työskentelemään toiseen yhtiöön, ja liiton mukaan ainakin yhden työntekijän työsuhde päätettiin tämän tiedusteltua syytä työnantajayrityksen vaihdokselle.

Rakennusliitolle yhtiö tuli vastaan Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa tehdyissä työmaatarkastuksissa vuonna 2023. Ukrainalaisille rakennustyöntekijöille oli liiton mukaan maksettu työehtosopimuksen alittavia palkkoja.

Hodes Rental kuuluu STT:n selvityksen mukaan laajaan yritysjärjestelyyn, jossa Virossa kirjoilla olevien yritysten omistuksia kierrätetään samoilla henkilöillä. Toiminnassa toistuu ukrainalaistyöntekijöiden riistämisen lisäksi muita samoja piirteitä, kuten yritysten nimien vaihtumisia ja työntekijöiden siirtelyä yrityksestä toiseen.

STT yritti jo syyskuussa tavoitella virolaisyhtiöiden vastuuhenkilöitä tuloksetta.