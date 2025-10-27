Ukrainan armeija kertoo iskeneensä viime yönä Venäjän polttoainetukikohtaan ja sen mittaviin varastoihin miehitetyllä Luhanskin alueella.
Ukrainan armeija kertoo viestipalvelu Telegramissa, että Venäjän Starobilskissa sijaitsevat öljysäiliöt olivat täynnä, ja sen tehostaneen drooni-iskujen tehoa entisestään.
Tilanteesta julkaistu videomateriaali näyttää, kuinka säiliöt syttyvät tuleen ja lopputuloksena on suuri tulipalo. Palosta videokuvaa saatiin ilmeisesti toisesta paikalla olleesta droonista.
Säiliöiden lisäksi myös varastorakennuksen kerrotaan saaneen vaurioita iskun seurauksena.
Uutiskanava BBC kertoo pystyneensä vahvistamaan videon aitouden ja tapahtumien sijainnin vertailemalla videolla esiintyviä rakennuksia ja säiliöitä satelliittikuviin.
Ukraina ja Venäjä ovat käyneet viime päivinä kiivasta lennokkisotaa puolin ja toisin.
Venäjän ilmapuolustusjärjestelmät tuhosivat yön aikana 193 ukrainalaista droonia, uutistoimisto Reuters kertoo. Niistä 34 oli suunnattu Moskovaan ja 47 Brjanskin alueelle, Venäjän viranomaiset ilmoittivat maanantaina.
Ukrainassa taas ainakin kolme ihmistä on kuoli ja kymmeniä on haavoittui Venäjän drone-hyökkäyksessä maan pääkaupunkiin Kiovaan sunnuntaina.