Ukrainalaiset tyrmistyivät Trumpin aikeista: "Suunnitelma on vain ryöstää, ei tehdä rauhaa"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suunnitelmat rauhan saamiseksi Ukrainaan on otettu Ukrainassa vastaan tyrmistyneinä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskusteli eilen keskiviikkona puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Ukrainan sodan päättämisestä.

Eurooppalaiset johtajat huolestuivat siitä, aikooko USA neuvotella rauhasta Venäjän kanssa eurooppalaisten ja jopa Ukrainan päiden yli.

"Vaikuttaa siltä, että Ukraina on petetty"

Samaa huolta tuntuu olevan ilmassa Kiovan kaduilla.

– Minun on vaikea ymmärtää, miksi kukaan soittaa ensin presidentille, jonka maa hyökkäsi toiseen maahan, presidentille, joka on terroristi, ja vasta sitten soittaa puolustautuvan maan presidentille,

kiovalainen johtaja Miroslava Lesko kommentoi.



– En halua nähdä kaikkea synkkänä, mutta vaikuttaa siltä, että Ukraina on petetty.

Myös kiovalainen puuseppä Algimantas Grybauskas on synkällä mielellä.



– Tämä on niin vaikeaa, en edes tiedä mitä sanoa. Meidän täytyy rakentaa vahva valtio ja vahva armeija, jotta meidän ei tarvitse olla riippuvaisia kenestäkään, Grybauskas sanoo.



Toimistotyöläinen Angelica Tkatshuk näkee Trumpin aikeiden taustalla vain itsekkyyttä ja ahneutta.

– Trumpin suunnitelma on vain ryöstää Ukrainaa mahdollisimman paljon, ei tehdä rauhaa, Tkatshuk sanoo.

Lue myös: Trump haluaa Ukrainalta harvinaisia maametalleja