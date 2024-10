Ukrainalaiset taiteilijat kertovat nyt naisten roolista sodassa – "Olemme kokeneet fyysisiä, mutta myös henkisiä menetyksiä"

Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan keskellä valtaosa rintamalla olevista ukrainalaisista on miehiä.

Myös naisten rooli on suuri: vastuu kasvaa, rintamalle lähteneiltä miehiltä jääneet työt on tehtävä, lapset hoidettava ja olisi pidettävä huolta myös henkisestä hyvinvoinnista.

Tapahtuma nostaa esiin ukrainalaista taidetta ja tukee sodan keskellä olevia taiteilijoita. Tämän syksyn teema on Nainen sodan aikana.

– On selvää, että sota vie ensisijaisesti miehemme, jotka saattavat kuolla, joten naisten vastuu kasvaa, toteaa Ukraine Seasonin perustaja ja Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n kulttuurikoordinaattori Nataliya Teramae .

– Naisista tulee perheenpäitä, kuten Yuliia Mizinasta , joka on sodassa vakavasti loukkaantuneen ja Suomessa kuntoutettavana olevan ukrainalaissotilaan Vitaliy Mizinin vaimo. Hän kertoi tarinansa Maailma kylässä -festivaalilla toukokuussa ja pääsee nyt jatkamaan.

"Sodassa on kyse myös kulttuurista"

– Näin on esimerkiksi runoilija Yaryna Chornohuzilla , joka vierailee osastollamme Helsingin kirjamessuilla.

– Se saattaa ehkä yllättää monet, mutta tässä sodassa on kyse myös kulttuurista. Venäjä on pakkolunastanut Ukrainan aarteita, kuten skyyttien kullan, sekä ominut ukrainalaisia merkittäviä hahmoja, kuten taidemaalari Ilja Repinin ja ohjaaja Oleksandr Dovženkon , Teramae listaa.

– Venäjä on myös tuhonnut esimerkiksi ikivanhoja rakennuksia Ukrainassa. Ja jatkaa niiden tuhoamista.

– Se on erittäin herkkä kysymys. Helmikuussa 2022 ja sen jälkeen monet ukrainalaiset kulttuurihahmot ja taiteilijat liittyivät Ukrainan sotajoukkoihin. Tajusimme, että jos ihmisellä ei ole kotimaata, ei ole oikein kukaan, toteaa Teramae.

Kuten Ukrainassa ylipäänsä, myös taiteen ja kulttuurin saralla on koettu suuria menetyksiä Venäjän hyökkäyssodan aikana.

Ukraine Season -kulttuurifestivaali koostuu useasta osasta. Yksi osa on Helsingissä Lapinlahden Lähteen eli vanhan Lapinlahden sairaalan Venetsia-rakennuksessa marraskuun loppuun asti esillä oleva taidenäyttely.

Festivaali on esillä myös 24.–27. lokakuuta Helsingin kirjamessuilla sekä marraskuussa elokuvateatteri Orionissa, jossa on luvassa ukrainalaisen elokuvan päivät.

"Hyökkäys ihmisyyttä ja vapautta vastaan"

Ukrainalaistaiteilijoiden lisäksi Ukraine Seasonissa on mukana myös muutamia suomalaisia taiteilijoita.

Yksi heistä on kuvataiteilija ja lastenkirjailija Julia Savtchenko .

– Ukraina merkitsee minulle ehkä ennen kaikkea sellaista kotoisuuden tunnetta. Se on sielunmaisema jollain tavalla, Savtchenko sanoo.

– Ukrainalaisuudessa on jotain sellaista väkevyyttä, mikä suomalaisuudesta ehkä puuttuu ja mikä tuntuu kotoisalta itselle.

Julia Savtchenkon äiti on suomalainen ja isä ukrainalainen.

– Se on jotenkin vieläkin sellainen asia, että ei ole sanoja kuvaamaan sitä. Se on ennen kaikkea itselle hyökkäys ihmisyyttä ja vapautta, kaikkea sitä vastaan, mikä tuntuu itselle pyhältä, Savtchenko sanoo.

Savtchenkon mielestä taiteella ja kulttuurilla on sota-aikana valtava merkitys.

– Taide reagoi aina vallitseviin olosuhteisiin. Taiteella on myös suuri merkitys sen kannalta, miten jatketaan elämää ja sen taiteen kautta ihmiset pystyvät muuttamaan sitä kipua ja kärsimystä sitten uudeksi elämäksi, hän toteaa.

– Minun tapani käsitellä tätä sotaa on ollut se, että opettelin tällaista perinteistä ukrainalaista petrykivka-maalausta, joka on koristeellista, enimmäkseen kukka-aiheista maalausta. Minulla oli ollut tämä projekti käynnissä jo useita kuukausia ennen kuin oli haku tähän näyttelyyn. Sitten, kun tämä näyttely tuli, ajattelin, että tämä on ihan nappiosuma ja haen ehdottomasti mukaan.