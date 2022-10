Suomalaisukrainalainen kapellimestari konsertoi sodan keskellä Lvivissä: "Jokaisen pommi-iskun jälkeen kansa on entistä vahvempi"

"Oli tilanteita, joissa nolostutti myöntää, että on ukrainalaisia juuria"

Stasevskan isä on ukrainalainen, Stasevska itse on syntynyt Kiovassa ja hänen veljensä opiskelee kaupungissa parhaillaan.

Vaikka perhe muutti Suomeen jo Stasevskan ollessa melko pieni, kotikasvatuksessa on painotettu ukrainalaista kulttuuria, ja se on osa hänen identiteettiään.

Krimin valtaus ja Itä-Ukrainan sota vahvistivat ukrainalaista identiteettiä

"On todella vaikeaa johtaa venäläistä musiikkia"

– Esimerkiksi Pjotr Tšaikovskin musiikkia on käytetty paljon imperialismin välineenä. Se ei tee teoksista huonompia mutta on asia, jonka kanssa joudun painimaan. On todella vaikeaa johtaa venäläistä musiikkia tällä hetkellä. Kulttuuri on ollut Venäjällä aina pehmeän vallankäytön väline.