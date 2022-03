Ukrainalaisäiti lapsineen jumissa vallatussa kaupungissa: "Uskomatonta ja kamalaa"

Venäjän hyökättyä Ukrainaan yli kaksi miljoonaa ihmistä on tähän mennessä paennut ulkomaille . Toiset ovat jääneet ja yksi heistä on Oleksandra Zhovtyuk perheineen.

Tilanne tuntuu uskomattomalta

Esikoinen pelkää, keskimmäinen luulee leikiksi

Oleksandralla on kolme lasta. 7-vuotias esikoinen ymmärtää kaiken, mitä tapahtuu ja on peloissaan. Keskimmäinen, 4-vuotias, luulee heidän olevan mukana jonkinlaisessa leikissä ja hänelle Oleksandra kertoo, että ei ole syytä huoleen ja että nyt pitää vain keskittyä. Nuorin lapsi on vuoden ikäinen.