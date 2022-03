Suomessa asuva 17-vuotias ukrainalainen Vlaydysalv pelkää, mutta on täynnä isänmaan uskoa: "Jos olisi mahdollisuus, menisin itse puolustamaan"

Ukrainan sodalla on ollut suuri vaikutus nuoriin ympäri maailmaa.

– Tämä tuntuu niin kauhealta. Kun sota Ukrainassa alkoi, minulle tuli heti paniikki ja aloin täristä, sillä minun sukulaiseni asuvat Kiovassa ja lähellä Kiovaa. Ensimmäisenä soitin sukulaisille ja kysyin, ovatko he kunnossa?

Vladysalv on Ukrainan kansalainen, vaikka hän on asunut Suomessa miltei viisi vuotta. Suomen kansalaisuuden hän arvelee saavansa tänä tai ensi vuonna.

– Me olemme ukrainalaisia, me olemme kovia ja henkisesti vahvoja. Tämä on meidän maamme.