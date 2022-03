Venäjän valtaamassa Hersonissa asuva Andriy: Miehittäjät kuvittelivat, että kansa ottaisi meidät vastaan kukkien kanssa, mutta he olivat väärässä

– Hersonin kaupungissa puhutaan enimmäkseen venäjää, joten miehittäjät kuvittelivat ja sanoivat televisio-ohjelmissaan, että Hersonin kansa ottaisi heidät vastaan kukkien kanssa. Mutta he olivat väärässä. Nyt on päivittäisiä mielenosoituksia, joissa näytämme miehittäjille, ettemme halua olla osa Venäjää! kirjoittaa Andriy.

Hersonin kaupunki on nyt Andriyn mukaan täysin eristetty muusta maailmasta, sillä venäläisjoukot ovat tukkineet jokaisen tien ulos kaupungista. Andriyn perhe pääsi pakenemaan Hersonista muualle Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen toisena päivänä.

Andriy: Paikalliset kieltäytyvät Venäjän ruoka-avusta

Andriyn mukaan ruokaa tai lääkkeitä ei ole saatu tuotua ulkoa, ja sairaalat sekä apteekit myyvät vain jäämiä varastoistaan. Sama tilanne on ruoan kanssa. Paikalliset yrittävät elää varastoon jääneellä ruoalla, jotta heidän ei tarvitsisi pyytää ruokaa venäläisjoukoilta.

– Venäläiset odottavat, että ruoka loppuu, jotta paikalliset tulisivat pyytämään ruokaa heidän joukoiltaan. Sitten he alkavat jakaa ruokaa niin kutsuttuna "humanitaarisena apuna". [– –] Ja kaikki tämä "humanitaarinen apu" on vain televisiota varten, ja ruoka on varastettu ukrainalaisten tukikohdista Hersonin ympäriltä, Andriy kirjoittaa.