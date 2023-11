Venäläislähteet: Ukraina on kuljettanut raskasta kalustoa Dneprjoen yli

Venäläisten sotabloggareiden levittämässä kuvassa kerrotaan näkyvän Ukrainan kuljetusalus, jonka kyydissä on panssariajoneuvo. Kuva on väitetysti otettu Krynkyn kylän lähettyviltä. Krynky sijaitsee noin 30 kilometriä Hersonin kaupungista koilliseen.

Venäläislähteiden väitteistä kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).