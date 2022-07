Ukraina syyttää Venäjän pommittaneen Käärmesaarta fosforilla

Venäjä selitti vetäytymistä strategisesti tärkeältä saarelta "hyvän tahdon eleeksi", joka osoittaa, ettei maa halua estää YK:n pyrkimyksiä saada viljanvienti Ukrainasta meriteitse käyntiin. Saarta on kuitenkin pidetty strategisena kohteena, lähellä Odessan sataman laivaväyliä.

Fosforiaseet ovat polttoaseita, jotka jättävät taivaalle tunnistettavan valkoisen vanan. Niiden käyttö siviilejä vastaan on kielletty kansainvälisellä sopimuksella, mutta niiden käyttö sotilaskohteita vastaan on edelleen sallittua.

Ukraina on syyttänyt Venäjää useaan otteeseen fosforiaseiden käyttämisestä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuun lopulla. Ukrainan mukaan Venäjä on käyttänyt fosforiaseita myös siviilialueilla. Venäjä on kiistänyt syytökset.