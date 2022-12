Ukraina syyttää Venäjää verisistä pelottelukirjeistä – Kremliltä yksisanainen tyly vastaus

Viimeksi Madridissa Ukrainan suurlähetystön vartija loukkaantui lievästi käsiteltyään kirjepommia. Oikeita kirjepommeja on Espanjassa lähetetty muuallekin kuin Ukrainan suurlähetystöihin, mukaan lukien Espanjan pääministerille Pedro Sanchezille aiemmin marraskuussa.

ISW: Venäjä pyrkii käyttämään hyväkseen länsimaiden halua rauhanneuvotteluihin

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Venäjä pyrkii käyttämään hyväkseen länsimaiden halua rauhanneuvotteluihin.