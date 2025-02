Ukraina on aloittanut uuden vastahyökkäyksen

Hyökkäys on saavuttanut "rajallista menestystä".

Ukraina on aloittanut sarjan vastahyökkäyksiä Donetskin alueen strategisesti tärkeän Pokrovskin kaupungin ympäristössä.

Asiasta kertoo muun muassa suomalainen Black Bird Group -ryhmä, joka seuraa sotaa avoimien lähteiden avulla.

Black Bird Groupin mukaan Ukraina hyökkää venäläisjoukkoja vastaan viidellä suunnalla. Ryhmään kuuluvan Emil Kastehelmen mukaan ukrainalaishyökkäys on saavuttanut "rajallista menetystä".

– En odota suurta romahdusta, mutta tämä on silti myönteinen signaali ukrainalaisille, Kastehelmi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Ukrainalaisjoukkojen uskotaan päässeen Pishchanen kylään, mutta epäselvää on, onko Ukraina saanut kylän kokonaisuudessaan haltuunsa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Ukraina on edennyt kylän kaakkoispuolella.

Ukrainan hyökkäyksen mittakaavasta on heikosti tietoa, mutta kyse on todennäköisesti ennen kaikkea Ukrainan yrityksestä hidastaa Venäjän pitkään jatkunuttta hyökkäystä, joka vaikuttaa pyrkivän Pokrovskin piiritykseen.

Ajoitus saattaa olla sikäli otollinen, että Venäjän hyökkäystahti Pokrovskin suunnalla on huomattavasti hidastunut loppuvuodesta.

Ukrainalaiset ampuivat kranaatinheittimellä Donetskin alueella 8. helmikuuta.AFP / Lehtikuva

Yksi syy Venäjän hidastuneeseen etenemiseen saattaa olla maan armeijan panssarivoimien hyytyminen. Viime viikolla uutisoitiin venäläisvaunujen olevan Pokrovskin suunnalla "lähes näkymättämiä".

Pokrovsk on Ukrainalle kriittinen kaupunki, sillä se on liikenteen solmukohta ja täten huollon keskus.

Kaupungin valloitus on ollut selvä Kremlin tavoite pidemmän aikaa, ja venäläisjoukot ovat päässeet kahdella suunnalla kaupungin lähiympäristöön.

Ukrainan vastahyökkäykset eivät ole täysin pakottaneet Venäjää puolustuskannalle Pokrovskissa, vaan venäläisjoukot ovat yhä jatkaneet omia hyökkäyksiään alueella.