Ukraina: Neljätoista kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän ohjusiskussa Odessaan

Odessan alueen kuvernöörin Oleh Kiperin mukaan iskussa haavoittuneita on yli neljäkymmentä. Kuolonuhrien joukossa on kuvernöörin mukaan paikallisia asukkaita, ensihoitaja ja pelastustyöntekijä. Myös haavoittuneiden joukossa on hänen mukaansa useita pelastustyöntekijöitä.