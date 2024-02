Dmitri Medvedev julkaisi uhmakkaan viestin: Venäjä kostaa

Medvedev sanoi sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan viestissä pakotteiden syiden olevan selviä: hänen mukaansa venäläisten kurjuus on länsimaiden etu.

Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainassa on tänään kulunut kaksi vuotta.

Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on saapunut useita länsimaiden johtajia, ja Italian on myöhemmin tänään määrä johtaa kaupungista käsin G7-maiden kokous, jossa puheenaiheena on Venäjälle asetettavat uudet pakotteet.