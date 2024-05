Viipurissa väitetysti räjähdys ja tulipalo öljyvarastossa – Venäjä kiistää droneiskun

Venäjällä Viipurin alueella on kuultu räjähdykseksikin tulkittu ääni lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Asiasta kertovat useat venäläiset Telegram-tilit, kuten Baza .

Sosiaalisessa mediassa on väitetty , että kyse olisi ollut öljyvarastossa tai sen läheisyydessä tapahtuneesta räjähdyksestä, joka olisi aiheuttanut myös tulipalon.

Ukraina on tehnyt lukuisia droneiskuja Venäjän polttoainevarastoja ja öljynjalostamoita vastaan. Ukrainasta Viipuriin on liki 1 000 kilometrin matka. Ukrainan mukaan sillä on käytössään yli tuhannen kilometrin matkoihin pystyviä miehittämättömiä ilma-aluksia.