Ukraina julkaisi videon venäläispanssarien tuhosta Avdijivkassa

Venäjän hyökkäykset Avdijivkan pikkukaupungin ympärillä Itä-Ukrainassa ovat Ukrainan mukaan laantuneet. Kaupungin lähistöllä on viime kuusta lähtien käyty kiivaita taisteluita, joissa Venäjä on vahvistamattomien tietojen mukaan kärsinyt raskaita tappioita.

– Hyökkäysten määrä on merkittävästi vähentynyt. Vihollinen yrittää edelleen piirittää Avdijivkan, mutta ei tee niin tällä hetkellä aktiivisesti, sanooi Ukrainan asevoimien edustaja Oleksandr Shtupun torstaina.

Avdijivkan kaupunki on ollut jatkuvien pommitusten kohteena ja sen ympärillä on käyty kiivaita taisteluita. Pommituksissa tuhoutunut kaupunki on ukrainalaisten hallussa.