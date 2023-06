Ukraina väittää kehittäneensä 1 000 kilometriä lentävän dronen – MTV seuraa sotaa

Ensimmäinen suomalainen on kuollut Ukrainan sodassa

Zelenskyi: Ukrainan vastahyökkäys on käynnissä

Tass: Tuhansia ihmisiä evakuoitu Kahovkan padon tuhoutumisen vuoksi

Venäläiset sotabloggaajat: Ukraina hyökkää voimakkaasti Zaporizhzhjan alueella

Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

6.14: Ukraina väittää kehittäneensä 1 000 kilometriä lentävän dronen

Ukrainan valtiollinen aseyhtiö Ukroboronprom väittää rakentaneensa ja onnistuneesti testanneensa dronea, jonka kantama on 1 000 kilometriä.

Amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan tämä osoittaa, että Ukrainalla on sekä kykyä että halua iskeä venäläiskohteisiin niin Venäjän miehittämillä alueilla kuin Venäjällä.

Ukroboronpromin tiedottaja Nataliya Sad väitti Ukrainan jo onnistuneesti käyttäneen dronea, mutta ei tarkentanut, onko sitä käytetty iskuissa.

6.04: ISW: Ukrainan vastahyökkäys etenee odotettua hitaammin, mutta se ei kuvasta hyökkäyspotentiaalia

Odotettua hitaammin etenevä vastahyökkäys ei kuvasta Ukrainan laajempaa hyökkäyspotentiaalia, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomon mukaan Ukrainan joukot valmistelevat todennäköisesti vastahyökkäyksen pääsysäystä alustavista takaiskuista huolimatta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myönsi BBC:n keskiviikkona julkaisemassa haastattelussa, että vastahyökkäys on edennyt haluttua hitaammin.

(STT)

23.51: Helsingin Lenininpuiston nimi vaihdetaan

Helsingin kaupunginvaltuusto on äänestänyt Lenininpuiston nimen muuttamisen puolesta tänä iltana.

Päätösehdotuksessa todetaan, että lautakunnan näkemyksen mukaan Lenininpuisto tulee nimetä uudelleen Leninin hirmutekojen ja Venäjän laajentuneen kansainvälisen oikeuden vastaisen hyökkäyssodan takia.

Puistolle ei kuitenkaan vielä ole päätetty uutta nimeä. Aloitetta nimen muuttamisesta esitti valtuutettu Otto Meri yhdessä 24 muun valtuutetun kanssa.

22:54: Ukraina kertoi epäilevänsä Mustanmeren viljanvientisopimuksen jatkumista

Ukraina ei suhtaudu optimistisesti siihen, että Mustanmeren viljanvientisopimusta jatkettaisiin. Ukrainan jälleenrakennuksesta vastaavan apulaisministerin Oleksandr Kubrakovin mukaan viljanvientiä varten sovitun turvakäytävän tehokkuus on muutenkin koko ajan laskenut toukokuun alusta lähtien.

– Teemme parhaamme sen säilyttämiseksi. Ymmärrämme, miten tärkeä se on Afrikalle, Kubrakov sanoi Lontoossa pidetyn Ukrainan jälleenrakennusta koskevan kokouksen yhteydessä keskiviikkona.

Venäjä ja Ukrainan sopivat viime vuoden heinäkuussa, että Ukraina voi viedä viljaa ja maataloustuotteita Mustanmeren kautta maailmanmarkkinoille. Sopimus uudistettiin toukokuussa, mutta vain kahden kuukauden ajaksi. Sen voimassaolo päättyy ensi kuun puolivälissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti viime viikolla, että sopimuksen jatkoa on mietittävä tarkkaan, koska Ukraina käyttää turvakäytävää vedenalaisten droonien lähettämiseen.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kertonut työskentelevänsä sopimuksen jatkamiseksi.

20.42: Wagnerin johtaja syytti taas Venäjän puolustusministeriötä Ukrainan sodasta valehtelemisesta

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on syyttänyt jälleen puolustusministeriötä siitä, että se valehtelee kansalaisille Ukrainan sodan kulusta.



Prigozhinin mukaan puolustusministeriö ei ole kertonut kansalaisille, että Ukraina on onnistunut valloittamaan muun muassa lukuisia kyliä, mikä hänen mukaansa johtuu etenkin aseiden ja ammusten puutteesta.



– Suuria palasia on luovutettu viholliselle, ja kaikki tämä on tapahtunut piilossa ihmisiltä. Eräänä päivänä Venäjä herää ja huomaa, että myös Krim on luovutettu Ukrainalle, Prigozhin sanoi edustajiensa välittämässä ääniviestissä.



Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti tänään, että Ukrainan joukot ovat kärsineet suuria tappioita ja vastahyökkäys on rauhoittunut.



Ukraina on kertonut vallanneensa vastahyökkäyksensä aikana ainakin kahdeksan kylää.