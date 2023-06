Venäjä: Ukraina iski "Krimin portille" Storm Shadow -ohjuksella

Krimin ja Hersonin silta on nimeltään Chongarin silta, ja se tunnetaan myös "Krimin porttina". Silta on yksi harvoista reiteistä, jotka yhdistävät niemimaan muuhun Ukrainaan.

Kyse on Venäjän väitteiden mukaan ohjusiskusta, joka on todennäköisesti tehty Britannian antamalla Storm Shadow -ohjuksella. Ukraina on käyttänyt Storm Shadow -ohjuksia iskiessään tarkkuutta vaativiin kohteisiin Venäjän selustassa.