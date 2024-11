MTV:n tiedot: Oulun luotiliivitaposta tuomittu etsintäkuulutettiin – miestä ei ole tavoitettu perjantain jälkeen

Savuoja oli vapautettu tutkintavankeudesta lokakuun oikeudenkäynnin jälkeen ja hän oli päässyt odottamaan tuomiota siis vapaalta. Taustalla on korkeimman oikeuden maaliskuinen ennakkoratkaisu, jossa KKO linjasi uudella tavalla vangitsemisen edellytyksiä. Se on johtanut siihen, että henkirikoksestakin epäiltyjä on vapautettu tutkintavankeudesta.