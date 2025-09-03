"Uhkaskenaariot konkretisoituneet" – Näin turvallisuusasiantuntija analysoi uutta tilannetta Itämerellä

Eri kaupalliset toimijat ovat tiivistäneet yhteistyötä merikaapeleiden turvallisuuden takaamiseksi.

Viimeaikaiset Itämerellä tapahtuneet merikaapeleiden katkeamiset ovat konkretisoineet uhkakuvia ja skenaarioita ja herättäneet pohtimaan, miten yhteistyötä pitäisi esimerkiksi Pohjoismaiden välillä tiivistää, sanoo DNA:n turvallisuusjohtaja Seppo Pekonen.

– Vaikka olemme aiemmin varautuneet skenaarioihin, nyt kun kaapeleita on oikeasti katkennut, tilannekuva on muuttunut. Tämä ei ole enää pelkkä teoreettinen uhka, vaan konkreettinen tapahtuma, Pekonen sanoo tietoliikennealan näkökulmasta.

Seppo Pekosen mielestä on myös syytä kiinnittää huomiota riittävään korjauskalustoon Itämerellä.

Viimeaikaiset kaapelikatkot eivät ole vaikuttaneet suoranaisesti DNA:n toimintaan, mutta Pekonen kertoo, että varautumiseen liittyvä yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa on tiivistynyt.

Vaikka yhteydet onkin varmennettu, Pekosen mielestä on syytä kiinnittää huomiota myös riittävän korjauskaluston saatavuuteen häiriötilanteissa.

Kuvassa Eagle S-aluksen ankkuri, jonka epäillään vaurioittaneen tahallisesti merikaapeleita joulupäivänä 2024.Poliisi

Eagle S- tapaus nyt oikeudessa

Itämerellä sijaitsevia merikaapeleita vaurioitui alkuvuodesta, kun Eagle S-aluksen ankkuri vahingoitti tietoliikenne- ja sähkönsiirtokaapeleita.

Huoltovarmuuskeskus arvioi tuolloin, että suurin haitta oli EstLink 2 – sähkönsiirtokaapelin katkeaminen, jonka seurauksen sähkön tuontikapasiteetti aleni usean kuukauden ajaksi.

Eagle S-aluksen kapteenia ja kahta perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häiritsemisestä. Oikeudenkäynti on kesken Helsingin käräjäoikeudessa. Syytetyt vetoavat merionnettomuuteen.

Asiaomistajina on poliisin kuulusteluissa kuultu Estlin2 -kaapelin omistajaa Virosta, Elisaa sekä Fingridiä.

Asianomistajat sanovat, että kaapeleiden katkeamisesta ei ole aiheutunut esimerkiksi katkoksia tietoliikenteeseen tai sähkönjakeluun.

Taloudellista vahinkoa kuitenkin syntyi, ja muutaman kaapelin korjaamiseen meni useampi kuukausi.

Eagle S-aluksen miehistö kiistää teon tahallisuuden.Lehtikuva

Myös Euroopan unioni on herännyt tarpeeseen merikaapeleiden turvallisuuden parantamisesta.

Helmikuussa 2025 esitettiin aloite siitä, että merikaapeleiden ennaltaehkäisyyn, havaitsemiseen ja reagointiin kiinnitetään enemmän huomioita.

Kaapeleiden vaurioitumisen aikaan Euroopan hybridiuhkien torjuntakeskuksen Jukka Savolainen kommentoi tilannetta huolestuttavaksi.

Hän arveli, että mikäli kyse olisi sabotaasista, niin tämä olisi ollut ”neulanpisto”, jolla testattiin maiden ja yritysten reagointia.

Tilannekuva muuttunut

Pekonen sanoo, että tilannekuva merikaapeleiden osalta on nyt muuttunut.

Itämerellä on vaurioitunut useita kaapeleita lyhyen ajan sisällä.MTV

Uhkakuvien konkretisoituminen on myös pistänyt miettimään, millaisia muita eskalaatioita voisi syntyä ja kuinka laajasti.

– Meidän täytyy varautua myöskin ennakoimattomiin tapahtumiin, sellaisiin mitä me emme pysty suunnittelemaan eikä ehkä piirtämään edes kartalle.

4:31 Katso myös: Kuinka haavoittuvia merenpohjan kaapelit ovat? (Viiden jälkeen 20.11.)