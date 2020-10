Mikä saa suden hyökkäämään koiran kimppuun? Susia tutkinut professori: Usein syypäänä kolmas eläin – "Koira on sudelle ravintokilpailija"

Poliisi tiedotti viikonloppuna lauantaina Kuhmossa tapahtuneesta tilanteesta, jossa metsästäjä oli ampunut metsästysaseella 6–8 suden laumaa kohti.

Metsästäjä kertoi havainneensa, että lauma oli hyökännyt metsästyskoiran kimppuun. Tämän jälkeen hän oli ampunut ilmaan yhden varoituslaukauksen. Kun laukaus ei tuottanut tulosta, ampui hän kohti susilaumaa.

Yksi susista sai luodista osuman ja kuoli. Eläinten raatelemaksi joutunut jämtlanninpystykorva kuoli vammoihinsa.

"Koira on suden näkövinkkelistä biologisesti ravintokilpailija"

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola kertoo, että monet susien ja metsästyskoirien väliset yhteenotot liittyvät usein yhteisestä saaliista taistelemiseen.

Kun susi näkee koiran taistelevan samasta eväästä, tulee siitä eläimelle vihollinen.

– Koira on suden näkövinkkelistä biologisesti ravintokilpailija. Hirvi on suden pääsaalis, silloin sudella on motivaatio poistaa kiinnostunut omalta reviiriltä. Tästä on varmaan osalta kysymys näissä tapauksissa, Kojola kertoo.

Kojolan mukaan Itä-Suomessa hirvikannan tiheys on myös pienempi kuin Länsi-Suomessa. Tämä tekee hirvistä vieläkin arvokkaampia suupaloja Itä-Suomen susilaumoille.

– Jos saaliseläinkantaa on niukasti, niin kuin Itä-Suomessa on, sen suden motivaatio koiran kimppuun käymiseen on jossain määrin koholla.

Suden käyttäytymisessä kuitenkin suurta vaihtelua

Susi on reviirieläin ja se voi suhtautua vihamielisesti koirien lisäksi myös toisiin susiin. Kojola haluaa kuitenkin huomauttaa, että ravintokilpailu ei ole ainoa selitys sille, miksi sudet hyökkäävät koirien kimppuun.

– Ravintokilpailua ei voi pitää vahinkojen suhteen yksiselitteisenä tai mustavalkoisena, koska on tapauksia, jossa saaliiksi on voinut joutua esimerkiksi joku pihalla oleva koira joka vartioi taloa. Susi on voinut syödä sen ihan kokonaan.

Suden kiinnostus koiraa kohtaa voi olla myös muutakin kuin aggressiivinen.

Kojolan mukaan tunnetaan tapauksia, joissa susi on tekeytynyt koiraa kohtaan leikkisäksi.

– On tapauksia vuosien varrelta, joissa yksinään liikkuva susi alkaa leikkiä koiria kanssa, joka enteilee suden ja koiran pariutumista. Viime vuosilta ei ole pariutumistapauksia, mutta sellaisiakin on ollut.

– Koira on sudelle spesiaalitapaus. Koira kuitenkin polveutuu sudesta. Kymmeniä tuhansia vuosia sitten on ollut vaan susia, ei koiria.