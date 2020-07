Uhka on todellinen: Suomalaisten verot voivat nousta EU-paketin takia, mukana esimerkiksi "muovivero" – Veronmaksajat: "Pirulle on annettu pikkusormi"

EU-johtajat sopivat, että unionin elpymispaketista hieman yli puolet on avustuksia ja puolet lainaa.

Suomi arvioi EU-maksujensa nousevan tulevalla budjettikaudella noin sadalla miljoonalla eurolla vuodessa. Seitsenvuotinen budjetti on kaikkiaan arvoltaan 1074 miljardia euroa.

– Yhteiset velat EU:n piikkiin ja EU:n budjettia vastaan ovat ihan uusi piirre. Voi sanoa, että pikkuinen askel fiskaali- ja liittovaltion suuntaan otettiin. Siinä mielessä pirulle on annettu pikkusormi. hän pohtii.

– Veronmaksajan kannalta on huolestuttavaa, koska valtio ja kunnat jatkavat myös kasvamistaan ja sinne päälle tulisi liittovaltio. Jatko ratkaisee sitten, miten tässä käy.

Verotus kiristyy koko EU-alueella?

Lehtisen mielestä on riski, että Suomen ja koko EU-alueen verotus kiristyisi jatkossa. Pääasiallisia veronkantajia Suomessa ovat valtio, kunnat ja mahdollisesti myös maakunnat tulevaisuudessa, Lehtinen muistuttaa.

– Mikään näistä kansallisista veroista ei alene, jos EU-tasolle tulee uutta verotusta. Nimenomaan EU:n verotusoikeus on herkkä kysymys, jos siihen suuntaan mentäisiin.

– Jos EU:n talous kasvaa, niin sitä kautta julkiset menot kasvavat. Korostan, että valtio ja kunnat eivät tingi mistään tässä yhteydessä. Pikkuhiljaa on riski, että myös verotus kiristyy.

Tähän pakettiin ei sisältynyt vielä EU-veroja

– Ensi vuoden alussa on tulossa niin sanottu muovivero, jossa osa Suomen jäsenmaksusta laskettaisiin muovijätteen määrän perusteella. Se ei ole vielä vero, mutta paketissa esitetään useita ideoita EU-tason veroiksi.

– Siellä on digi- ja finanssialan transaktioveroa sekä hiilitulleja. Näitä, kun ruvetaan säätämään, niin ne ovat uutta verokuormaa kaikkien nykyisten verojen päälle, Lehtinen toteaa.

– EU:ssa veroista päätetään yksimielisesti, eli matka uusiin EU-veroihin on pitkä, mutta portti on nyt avattu. Nyt on juuri oikea aika keskustella niistä.