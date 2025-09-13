Toni Wirtanen on nykyään poni-isä.

Pirunpeli-ohjelman panelistin, Toni Wirtasen kesä on uuden sarjan kuvaamisen lisäksi sujunut tuttuun tapaan Apulanta-yhtyeen kiertueen merkeissä. Keikkakesä on huipentumassa lauantaina 23. elokuuta Tampereen Ratinan Stadionilla järjestettävään Apulanta-konserttiin, jossa bändin rinnalla lavalle nousee Sinfonia Lahti.

– Meillä on tämä kruununa tämän kakun päällä, Wirtanen tunnelmoi.

Lisäksi Wirtanen on ehtinyt viettää kesällä aikaa myös perheensä kanssa. Wirtasella ja hänen vaimollaan artisti Jannika B:llä on kaksi lasta, jotka ovat syntyneet vuonna 2015 ja 2021.

Vanhemman Martta-tyttären harrastus on vaikuttanut voimakkaasti koko perheen elämään: Wirtasilla on nykyään kaksi ponia, sillä Martta on innokas ratsastaja.

– Kesähän on tämmöistä ponielämän kulta-aikaa, toki se on sitä kyllä kelillä kuin kelillä. Sitä on ollut nyt aika paljon.

Entuudestaan Wirtasella ei ollut juuri kokemusta hevosista saati lainkaan niiden omistajuudesta. Kiinnostus hevosia ja ratsastamista kohtaan on kuitenkin kytenyt ennenkin mielessä, sillä kuuluuhan laji olennaisesti myös Wirtasen rakastamaan fantasiaroolipelimaailmaan.

Wirtanen on itse ollut hevosen selässä muutamia kertoja, kuten muusikon mukaan on myös hänen vaimonsakin. Tosin Wirtanen korostaan, että perheestä löytyy tällä hetkellä ainoastaan yksi varsinainen ratsastaja.

– Vaimostani on tullut tosi kova ponimamma, hän kyllä elää sitä hommaa tosi täysillä ja tekee tosi paljon sen eteen. Toivon, että lapsemme osaa sitten jossain vaiheessa arvostaa sitä, kuinka paljon heidän äitinsä, ja tottakai itsekin, vähemmässä määrin, ollaan tämänkin asian eteen tehty. Koska kyllä se on sellainen homma, että tuota ei voi rahalla ostaa, vaan se vaatii tunteja päivässä.

Wirtanen vitsailee, että oli aiemmin väläytellyt ajatusta siitä, josko hiljalleen olisi aika eläköityä Apulanta-hommista. Nyt muusikko kuitenkin naureskelee, ettei enää tarvitse moisat miettiä, sillä ponien ylläpito on hintavaa.

– Sitten ne eivät edes aina arvosta sitä. Siinä, kun putsaa takakavioita ja kaveri piereskelee siitä naamaan, niin kyllä sanon, että kiitti vaan eläimet. Teidän eteen kaikki tehdään, ja tässä kiitos.

Kuitenkin tallitouhuilu on jotain, minkä Wirtanen kokee hänelle sopivan. Onhan se asia, jonka parissa ihmiset ovat touhuilleet jo tuhansia vuosia.

– Siinä on jotain niin juurevaa ja se on aika luontaista myös meille. Jos nyt vaikka vertaan sitä paskanluontia, heinienkantoa sekä vesillelaskua muihin asioihin, joita tekee normaalisti arjessa, niin siinä on jotenkin tosi paljon enemmän järkeä. Se on ihan hienoa.

Pirunpeli alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 17.9. klo 20. Seuraava jakso julkaistaan ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella.