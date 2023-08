Gasellit keksi keikoilleen tempauksen, joka kiinnitti huippu-urheilijoiden huomion: "Se on näyttänyt pahemmalta, mitä on ollut"

– Kyllä se on semmoinen aika osuva luonteenkuvaus. On sillä tavalla virtaa, ettei malta kauaa pysyä paikallaan, eli kyllä se sikäli pitää paikkansa vielä, artisti kertoi MTV Uutisille Vain elämää -ohjelman pressitilaisuudessa.

Erikoisia tilanteita

Gasellit tunnetaan poppoona, jonka keikoilla on aina bileet. Tänä kesänä yhtye keksi keikoillaan aivan uuden tempauksen, joka on aiheuttanut myös hieman erikoistilanteita.

– Alkukesästä keksittiin, että voidaan lyödä pesäpallolla teepaitoja yleisöön, niin sehän on tietysti tuonut muutaman tilanteen, että se on saattanut osua välillä vähän huonossa kulmassa kuulijoihin ja muuta. Mutta ei oikeasti mitään ole siis käynyt, ollaan vaan säikähdetty, kun se on näyttänyt pahemmalta mitä on ollut. Se pallo on pehmeä.