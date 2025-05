Yksi huolestuttava trendi toistuu MM-Leijonissa – asiantuntijalta napakka vaatimus: "Se keskustelu olisi hyvä käydä"

MTV Urheilun asiantuntijat Lasse Kukkonen ja Olli Jokinen ovat huolissaan MM-Leijonien ympärillä toistuvasta trendistä.

Tänä vuonna Leijonista jäi pois monia NHL-pelaajia ja Euroopan kärkinimiä. Muun muassa Sveitsin liigan eliittiin lukeutuvat Teemu Hartikainen, Sakari Manninen ja Markus Granlund jättivät pitkän MM-leirityksen väliin.

Sveitsin liigan runkosarja päättyi jo maaliskuussa, ja MM-leirityksestä olisi tullut runkosarjaan kautensa päättäneille tai jopa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella pudonneille piinaavan pitkä.

NHL:ssä kautensa runkosarjaan päätti liuta suomalaispelaajia, mutta vain Juuse Saros, Juuso Pärssinen, Eeli Tolvanen, Justus Annunen ja Teuvo Teräväinen vastasivat kisakutsuun myöntävästi.

Viime vuosina Leijonien riveissä on viilettänyt muihin huippumaihin nähden verrattain vähän NHL-pelaajia, vaikka sarjassa pelaakin tällä hetkellä lähes ennätysmäärä suomalaisia.

Toki kieltäytyjillä on omat syynsä. Sopimustilanne, terveystilanne ja muuten vain loman tarvekin voivat osaltaan vaikuttaa siihen, ettei MM-matka pitkän NHL-runkosarjan jälkeen houkuttele.

MTV Urheilun asiantuntijan Lasse Kukkosen mukaan laskevasta trendistä pitäisi kuitenkin keskustella suomalaisen kiekkoväen kesken vakavissaan.

– Tänä vuonna jäi tulematta pelaajia, jotka olisivat vahvistaneet tätä joukkuetta. Se on toinen keskustelu, joka olisi hyvä suomalaisessa kiekossa pystyä käymään, että saisimme aina kaikki parhaat ja terveet pelaajat paikalle. Se on iso asia Suomen kiekolle ja nuorille, että he näkisivät huippupelaajia Suomi-paidassa, Kukkonen painottaa.

– Ei tuo trendi ole ollut pelkästään tänä vuonna. Jos rupeat katsomaan, paljon suomalaisia NHL-pelaajia on osallistunut viime vuosina MM-kisoihin, niin luvut on siellä 3-5 vaiheilla. Mielellään haluaisi nähdä enemmänkin niitä, MTV Urheilun asiantuntija Olli Jokinen jatkaa.

Katso asiantuntijoiden summaus Leijonien huolestuttavasta MM-trendistä ja pelitavallisista kysymyksistä pääkuvan videolta.