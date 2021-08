Työoikeuden professori: Työnantajalla ei oikeutta kysyä, onko työntekijä saanut koronarokotuksen

Vapaaehtoisesti tiedon saa kertoa

Terveystietojen käsittely tiukasti säädeltyä

– On muistettava vielä myös se, että jos henkilö antaa todistuksen jollekin työnantajan edustajalle, se on työntekijän terveystieto. Sitä saavat käsitellä vain ne henkilöt, joille terveystietojen käsittely kuuluu, eli se menee vain henkilöille, jotka työnantaja on nimennyt terveystietoja käsittelemään. Ja he ovat vaitiolovelvollisia, Koskinen sanoo.