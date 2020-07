Työntekijä ei lähtökohtaisesti saa siirtää kesälomaansa, vaikka koronakaranteeni sotkisi lomasuunnitelmat: "Eihän se tietysti kauhean reilulta kuulosta"

– Työ- ja virkaehtosopimuksissa on joitakin poikkeamia lainsäädännöstä, mutta yleisesti ottaen ne eivät koske koronatilannetta.

Työntekijäkeskusjärjestöjen edustajat viittaavat vuosilomalakiin, joka linjaa, että mikäli työntekijä on esimerkiksi sairauden vuoksi työkyvytön vuosilomansa alkaessa, lomaa on työntekijän pyynnöstä lykättävä.

Työntekijällä on oikeus siirtää lomaansa myös silloin, jos on etukäteen tiedossa, että hän joutuu lomansa aikana esimerkiksi sairaalahoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.