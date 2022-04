Suojelutyön määrä ei riitä huomisesta lähtien potilaiden hoitoon, sairaanhoitopiirit sanovat: "Pyydämme väestöä hakeutumaan hoitoon muualle"

– Suojelutyön määrät huomiselle ovat kovin pienet. Tieto on järkyttänyt meitä. Potilasturvallisuus ei toteudu huomenna, Nevala sanoo.

Nevalan mukaan työntekijäjärjestöjen huomiselle lupaama suojelutyövoiman määrä on murto-osa normaalista henkilökuntamäärästä verrattuna normaaliin arkiaamuun Oysissa.

– Normaalioloissa arkena sairaalaan tulee 1400–1500 hoitajaa töihin. Huomenna määrä on alle sata, Nevala kommentoi.

Johtajaylilääkäri ottaa kantaa potilasturvallisuuslakiin

Jos neuvotteluissa ei edetä, Oysin virkaa tekevä johtajaylilääkäri Nevala kannattaa potilasturvallisuuslain etenemistä. Hänen mukaansa ensisijaisesti sairaanhoitopiirin ja hoidosta vastaavien toive on, että sopimukseen työehtoneuvotteluissa päästäisiin mahdollisimman pian. Toissijaisesti Nevala toivoo, että neuvotellen päästäisiin sopimukseen suojelutyön määrästä.

Oulussa on nyt alettu tyhjentää sairaalaa ja potilaita siirretään esimerkiksi kunnille.

Kainuun soten tiedotteessa todetaan kuitenkin, että sen on mahdollista ottaa vastaan vain rajallisesti muualta hoitoon tulevia potilaita.

Husin Mäkijärvi: Potilasturvallisuus vaarantuu merkittävästi huomisesta alkaen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan Hus on saamassa vajaat 400 hoitajaa kaikkiin sairaaloihin yhteensä sisältäen myös laboratoriopalvelut.

– Se on aivan liian vähän. Se on noin 20 prosenttia siitä, mitä suojelutyömäärä oli ennen pääsiäistä. Sillä on väistämättä vaikutusta Husin kykyyn hoitaa päivystyspotilaita, kiireellisiä potilaita ja antaa laadukasta ja turvallista hoitoa, Mäkijärvi sanoo STT:lle.