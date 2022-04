Ministeri Aki Lindén: Hoitajien lakon aikana on ollut tilanteita, joissa jo käynnissä olevia leikkauksia on jouduttu keskeyttämään

Ministeri Lindénin mukaan moni puolikiireellinen potilas on ehtinyt viime viikkoina vaille hoitoa jääneenä jo muuttua kiireellisesti hoitoa vaativaksi potilaaksi.

Esimerkiksi 2–4 viikon sisään diagnoosista leikkauksen tarvitsevien syöpäpotilaiden tilanne on useissa sairaanhoitopiireissä jo kiireellinen.

– Tässä on syntymässä suma hoitamattomia potilaita, Lindén kommentoi tiedotustilaisuudessaan.

Kiireellisiä potilaita on näin ollen tällä hetkellä sairaaloissa hoidettavana Lindénin mukaan enemmän kuin normaalisti.

Tilanne on ministerin mukaan potilaille rakenteellisesti vaarallinen.

– On jopa ollut tilanteita, joissa meneillään olevia leikkauksia on keskeytetty ja on siirrytty hoitamaan kaikkein päivystyksellisintä [välittömintä hoitoa vaativaa] leikkausta, Lindén kuvailee.