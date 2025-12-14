



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Työnantajan joululahjassa voi piillä kurja veroyllätys – näin vältät sudenkuopat Esimerkiksi herkkukorit ovat verovapaita lahjoja työntekijöille. Lehtikuva Julkaistu 27 minuuttia sitten MTV LIFESTYLE – STT Työnantajan antama avoin lahjakortti esimerkiksi tavarataloon tai ruokakauppaan on työntekijän palkkaa, josta pitää maksaa verot. Mitä lahjan antajan ja saajan on hyvä tietää henkilöstölahjoista, jotta verottaja ei katso niitä veronalaiseksi palkkatuloksi? STT:n kysymyksiin lahjojen verovapaudesta vastasivat Verohallinnon ylitarkastajat Minna Palomäki ja Carola Bäckström. Millaisia perussääntöjä lahjan antajan ja saajan kannattaa muistaa joululahjoista? Työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti joululahjan, jonka arvo on vähäinen. Lahjan arvonlisäverollinen arvo voi olla enintään 100 euroa. Verovapauden edellytyksenä on myös muun muassa se, että lahja annetaan kaikille työntekijöille ja että lahja on työnantajan valitsema. Pitääkö lahja antaa työntekijöille samanlaisena? Työnantajan tulee valita lahja tai lahjavaihtoehdot, joista työntekijät voivat valita mieleisensä. Verottajalle ei ole väliä, onko vaikkapa 20 hengen yrityksessä annettu lahjamaljakko sininen vai valkoinen, mutta hinnan pitää olla kaikille sama. Jos kyseessä on iso yritys tai julkisen sektorin työpaikka, jossa on erillisiä itsenäisiä tulosalueita tai -yksiköitä, työntekijöiden lahjat voivat vaihdella näiden välillä. Voiko työnantaja antaa samana vuonna useita lahjoja ilman, että verottaja katsoo ne palkaksi?





Työnantaja voi antaa saman kalenterivuoden aikana verovapaasti useita lahjoja, kunhan niiden yhteisarvo ei ylitä 100:aa euroa työntekijää kohti. Jos työntekijät ovat saaneet esimerkiksi 50 euron pääsiäislahjan ja jouluna työnantaja muistaa henkilöstöä 100 euron lahjalla, veronalaista palkkaa kertyy lahjojen yhteisarvon myötä 50 euroa.

Jos yksittäinen työntekijä on täyttänyt aiemmin samana vuonna 50 vuotta ja saanut sen johdosta työnantajalta lahjan, voiko tämä vaikuttaa joululahjan verovapauteen?

Ei. Verotuksellisesti syntymäpäivälahja lukeutuu merkkipäivälahjoihin ja joululahja puolestaan vähäisiin muihin lahjoihin henkilökunnalle. Näitä lahjoja ei lasketa yhteen.

Työntekijän tavanomaisia merkkipäiviä ovat 40-, 50- ja 60-vuotissyntymäpäivät, vihkimispäivä, pitkäaikaiseen palvelukseen perustuva merkkipäivä sekä eläkkeelle siirtyminen. Merkkipäivälahjan kohtuullinen eli verovapaa arvo on enintään työntekijän 1–2 viikon bruttopalkkaa vastaava määrä. 65-vuotislahja ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ole verovapaa.

Millaisia joululahjoja työnantaja voi antaa verovapaasti työntekijöille?

Verovapaita lahjoja on monenlaisia. Ne voivat olla esimerkiksi kukka-asetelmia, herkkukoreja, pääsylippuja erilaisiin kulttuuri- tai muihin tapahtumiin sekä hemmotteluhetkiä kasvohoidossa tai hieronnassa. Myös alkoholia voi antaa.

Niin ikään ylimääräinen vapaapäivä tai lahjaa vastaavan summan ohjaaminen hyväntekeväisyyteen ovat verovapauden piirissä.

Millaiset lahjat ovat aina työntekijän palkkaa, josta työnantajan pitää suorittaa ennakonpidätys?

Raha ja siihen verrattavat lahjasuoritukset ovat aina työntekijän palkkaa. Esimerkiksi osakkeet ja rahasto-osuudet ovat sellaisia, jotka ovat helposti muutettavissa rahaksi ja siten veronalaisia.

Miten verottaja suhtautuu lahjakortteihin?

Lahjakortit voivat olla joko verovapaita tai veronalaisia etuja. Olennaista on se, onko lahja työnantajan valitsema ja rajaama.

Jos työntekijä voi ostaa lahjakortilla minkä tahansa tuotteen tai palvelun jostakin paikasta, lahjakortti rinnastuu rahaan ja on veronalaista tuloa. Tällaisia ovat muun muassa verkkokauppojen yksilöimättömät lahjakortit tai avoimet lahjakortit tavarataloon, urheiluliikkeeseen ja ruokakauppaan.

Sen sijaan esimerkiksi kirjakaupan lahjakortti, jolla voi valita myymälästä vain jonkin kirjan eikä vaihtoehtoisesti muitakin tuotteita, on yksilöity ja siten verovapaa.

Pelkkä työnantajan ilmoitus, että työntekijä voi ostaa yleislahjakortilla vain jonkin tuotteen tai palvelun, ei tee lahjakortista yksilöityä.

Onko verottaja määritellyt jotakin rajaa sille, mistä määrästä vaihtoehtoja työntekijä voi valita lahjansa saamallaan lahjakortilla, että verovapaus säilyy?

Ei ole olemassa sellaista määriteltyä rajaa, että lahja pitää valita viiden, kymmenen tai 50:n eri vaihtoehdon joukosta. Pääasia on, ettei valintamahdollisuus kata koko valikoimaa, vaan työnantaja on valinnut tietyn yrityksen tai palveluntarjoajan tuotteen, tuotteet, tuoteryhmän tai palvelun, johon lahjakorttia voi käyttää.

Voiko yhden hengen yritystä pyörittävä yrittäjä antaa itselleen verovapaan joululahjan?

Jos osakeyhtiössä työskentelee vain yhtiön omistaja, hän voi antaa itselleen verovapaan joululahjan, muttei verovapaata merkkipäivälahjaa. Toiminimiyrittäjä puolestaan ei voi antaa itselleen kumpaakaan.

Voiko työnantaja vähentää henkilökuntalahjojen kuluja omassa tuloverotuksessaan?

Tavanomaiset henkilökuntaedut, kuten joululahjat, ovat työnantajayritykselle tuloverotuksessa vähennyskelpoisia.

1:29 Näin helposti makoisat joulutorttupuustit valmistuvat.