Lahden bussitehtaan irtisanotuille luvataan apua muuntokoulutuksesta ja sähköautoklusterista – elinkeinoministeri Lintilän mukaan hyvä työporukka halutaan pitää koossa

Tehtaalla perjantaina vieraillut Lintilä totesi, että esimerkiksi sähköasentajista on tällä hetkellä valtava pula. Liikenne sähköistyy vauhdilla, latauspaikkoja tarvitaan lisää ja akkutehtaita on tulossa.

– Olisi loistava mahdollisuus olisi tuoda Lahden alueelle. Täällä on sitä porukkaa. Työttömyys on korkea, mutta hyvistä työporukoista on pula, Lintilä sanoi.

Lahden bussikoritehtaan työntekijät ovat Lintilän mukaan omalla erikoisalallaan maailman parhaita, mutta kysyntää tämän alan osaamiselle on nyt vähän. Siksi on tärkeää saada muuntokoulutus käyntiin nopeasti.

Alueen työttömyys korkea jo ennestään

Ruotsalaisen Scanian omistama SOE Busproduction ilmoitti maanantaina sulkevansa tehtaansa, joka on työllistänyt yli 340 ihmistä. Työpaikkoja on häviämässä ainakin 260, mikä on kova isku Päijät-Hämeen seudulla, jossa työttömyys on jo valmiiksi korkea.