Annika Saarikko: Päivähoitomaksujen alentamisella melko suuri hintalappu – "Panos-tuotos-suhde ratkaisee"

Toimien tehokkuutta ja hintaa on pohdittava hänen mukaansa rinnakkain, kun hallitus kokoontuu budjettiriiheen ensi viikon alussa.

– Panos-tuotos-suhde ratkaisee. Voidaanko varmistua, että se on niin tehokas työllisyystoimi, että siitä kannattaa maksaa kohtuullinen hinta, Saarikko pohtii STT:lle Apollonkadulla Helsingissä.

Perjantain kääntyessä kohti iltaa lähes koko muu toimiston väki on jo lähtenyt.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon ensimmäinen viikko keskustan johdossa on ollut hengästyttävä.

Hän on antanut haastatteluita sarjatulella aamutelevisiosta iltauutisiin, neuvotellut hallituksen kanssa matkailun uusista säännöistä ja pohjustanut neuvotteluita ensi vuoden budjetista.

Saarikon mukaan hallituksen työllisyystavoite ensimmäisen 30 000 työllisen osalta on yhä aidosti auki.

"Haluamme, että lomautettu päätyy takaisin töihin"

Valmista riihessä ei saada, vaan jatkovalmistelu on tarkoitus antaa työmarkkinakeskusjärjestöille, jotta sopimisen perinteestä pidetään kiinni.

– Meille on tärkeää, että mukana on sekä rakenteellisia muutoksia että päätöksiä, jotka parantavat työkykyä ja työhyvinvointia eli vaimentavat vaikeiden päätösten vaikutusta, Saarikko sanoo.

Varhaiskasvatuksen maksujen alentamista on tarjottu ainakin SDP:stä ja vasemmistoliitosta työllisyystoimeksi, jonka vaikutukset olisivat todennettavissa.

Maksut ovat Suomessa Saarikon mielestä jo nyt kohtuulliset, koska ne on porrastettu tulojen mukaan.

Rakenteilla on myös paranneltu versio aktiivimallista, joka kulkee nyt nimellä yksilöllisen tai omaehtoisen työnhaun malli.

Työttömiä on tarkoitus aktivoida yksilöllisemmillä työvoimapalveluilla, mutta vaikea kysymys karensseista on yhä auki.

– Me haluamme, että lomautettu päätyy takaisin töihin, ei työttömäksi. Katseeni kääntyy työllisyyskeskustelussa myös tähän lomautettujen asemaan.

Turve hiertää neuvotteluissa

– On ihan selvää, että turve on neuvotteluissa pöydällä. Se on tehty vihreiden toimesta selväksi, Saarikko sanoo.