Työministeriö aloittaa toimet työllisyyden parantamiseksi: listalla palkkatuen yksinkertaistaminen ja työvoimapalveluiden parantaminen

Sen jälkeen edessä on vielä puolivälitarkastelu.

Työministerin mukaan ministeriöllä on vastuu työllisyyden hoidosta, mikäli järjestöt eivät saa tuloksia aikaan.

Hallitusohjelmassa sovitut toimet valmisteluun



– Ensi kevättä ennen pyritään parantamaan työllistämispalveluita ja yksinkertaistamaan palkkatuen ehtoja huomattavasti niin, että koko ajan käynnissä on jo toivottavasti tuhansien ihmisten työllistäminen, Harakka sanoo.

Hallituksen tavoite on saada suomalaiset yritykset, järjestöt ja yksinyrittäjät innostumaan palkkatuesta, jolla esimerkiksi Ruotsissa on keskeinen rooli aktiivisessa työvoimapolitiikassa. Harakan mukaan järjestelmä on ollut yrityksille aivan liian monimutkainen Suomessa.