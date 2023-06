Tuula Haatainen ihmettelee Jussi Halla-ahon tulkintaa puhemiehen roolista – "Edustajien tulee käyttäytyä vakaasti ja arvokkaasti"

– Edustajalla on oikeus olla tulematta loukatuksi, mutta hänellä on myös velvollisuus olla loukkaantumatta toisten edustajien arvoista ja mielipiteistä vaikka kokisi ne vieraiksi, vääriksi tai vastenmielisiksi. Tämä tunne kun on yleensä molemminpuolinen. Juuri eduskunta on se paikka, jonne kuuluvat kaikki riittävää kannatusta nauttivat arvot ja laillisuuteen sitoutuneet mielipiteet, Halla-aho sanoi.