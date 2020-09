Työministeri Tuula Haatainen ärhäkkänä työllisyystoimien saamasta kritiikistä: "Edelleenkin tämä huuto on jatkunut"

Luvassa on muun muassa yksilöllisen työnhaun malli karensseineen, jolla arvioidaan saatavan jopa 10 000 lisätyöllistä, sekä pienempiä työllisyystoimia, kuten palkkatuen uudistamista.

– Olen itse ihmetellyt keskustelua siitä, joka on käynnistynyt eilisistä työllisyyspäätöksistä. Väitetään muun muassa, että vaikuttavia päätöksiä ei olisi tehty, ministeri Haatainen sanoi tänään iltapäivällä tiedotustilaisuudessa.

– Ensin on vaadittu, että hallituksen on tuotava valtiovarainministeriön varmentamia työllisyystoimia. Nyt ne ovat kasassa, ja edelleenkin tämä huuto on jatkunut. Sanotaan, että väärin sammutettu.