Työmarkkinajärjestöt ovat täysin erimielisiä palkkojen julkisuudesta – näin ne perustelevat kantansa

– Tarkoituksena on, että perusteettomiin palkkaeroihin ja palkkasyrjintään pystyttäisiin puuttumaan paremmin. Nykykeinot eivät riitä. Palkkatietämys on meillä Suomessa edelleen aika huonoa, Murto sanoo.

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:stä sanoo, että STM:n esityksen lähtökohta on väärä, sillä perusteettomat palkkaerot voidaan havaita jo nykykeinoilla.

– Pidämme tarpeettomana sitä, että kuka hyvänsä saisi tietää kenen hyvänsä palkan. Olen sitä mieltä, että jo tällä hetkellä on olemassa ratkaisukeinot palkkasyrjinnän havaitsemiseen.

– Tasa-arvolaki lähtee siitä, että on tehtävä tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus. Jos siinä havaitaan, että samasta tehtävästä maksettavat palkat ovat huomattavasti erilaisia, silloin työnantajan pitää ryhtyä toimenpiteisiin tämän korjaamiseksi, Kiiski sanoo.

Riittääkö pelkkä tasa-arvosuunnitelma?

Akavan mukaan nykyiset keinot eivät ole riittävät. Murto sanoo ongelman olevan se, että tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus koskevat vain työpaikkoja, joilla on vähintään 30 työntekijää.

– Merkittävä osa yrityksistämme on pieniä yrityksiä ja vain henkilöstön edustajilla on oikeus saada palkkatiedot yleisellä tasolla, jolloin ei päästä puuttumaan kunnolla perusteettomiin palkkaeroihin. Kaikilla työpaikoilla ei edes ole henkilöstön edustajia, Murto sanoo.

Kiiski vetoaa myös siihen, että yleinen mielipide on täyttä palkka-avoimmuutta vastaan.

– Kyselytutkimusten mukaan 60-65 prosenttia on sitä mieltä, että palkkatietojen ei pitäisi olla julkisia. Yksityisyyttä pitäisi kunnioittaa.

Järjestöt erimielisiä myös palkkaerojen olemassaolosta

– Naisten ja miesten palkkaero ei johdu sukupuolesta. Se johtuu siitä, että miehet ja naiset työskentelevät erilaisilla aloilla ja eri työnantajilla on hyvin erilainen palkanmaksukyky, Kiiski sanoo.

KT:n mukaan niin sanotut selittämättömät palkkaerot ovat hyvin pieniä. Akavan Murron mukaan vaihtelu miesten ja naisten palkkaeroissa on suurempi, kuin tilastokeskuksen ilmoittama kolme prosenttia saman yrityksen palveluksessa olevilla työntekijöillä samoista tehtävistä.

– On yrityksiä, joissa ei ole palkkaeroja ollenkaan, mutta on myös yrityksiä, joissa ero on merkittävän suuri.