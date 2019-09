Pitäisikö kaikilla olla oikeus tietää työkaverinsa palkka? Voisi johtaa ikäviin tilanteisiin, sanoo juristi: "Sori, sinä olet nyt Leo sen verran laiskempi, että saat huonompaa palkkaa"

Julkisella sektorilla palkkatiedot ovat avoimia, mutta yksityisellä sektorilla mikään laki ei pakota niiden julkistamista. Tasa-arvovaltuuten mukaan kyseessä on aukko oikeusturvassa, ja EU:n komissio pitää palkkatasojen salassapitoa ongelmallisena, koska tällöin ei havaita syrjintätilanteita.

Samaa mieltä asiasta on myös toimihenkilöiden ammatillisen keskusjärjestön STTK:n johtaja Katarina Murto.

– Suomea pidetään usein hyvin tasa-arvoisena maana, mutta palkkatasa-arvon suhteen on todettava, ettei Suomi ole Euroopan mallimaa, Murto sanoo.

Tällä hetkellä naisten ja miesten keskimääräinen ero palkoissa on noin 16–17 prosenttia, eli miehen euro on naiselle 84 senttiä. Erojen kaventamisessa on nyt vuosikaudet edetty etanan vauhtia, Murto sanoo.