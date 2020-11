Työmarkkinajärjestöjen eläkeputki-neuvottelujen aika on kohta lopussa – mahdolliset ratkaisut ensi viikolla

Esillä on ollut esimerkiksi iäkkäämpien työntekijöiden mahdollisuudet osa-aikatyöhön.

Neuvottelujen takaraja on marraskuun loppu. MTV Uutisten saamien tietojen mukaan neuvotteluihin tarvittaisiin ainakin koko marraskuu eli valmista olisi aikaisintaan ensi maanantaina. Järjestöt pyrkivät noudattamaan annettua määräaikaa, mutta varmaa lupausta ratkaisun syntymistä ensi tiistaihin mennessä ei sanota ääneen.

Hallituksen määräaikaa pyritään noudattamaan, mutta tilanne on vaikea. Eläkeputken poisto on paha paikka palkansaajille ja hallituksessa erityisesti Sdp ja Vasemmistoliitto ovat tätä muutosta kohtaan penseitä.

Olisi työllisyysvaikutuksia

Eläkeputken poistolla on laskettu olevan työllisyysvaikutuksia, joten hallitus on kokonaisuutena suhtautunut siihen avoimesti.

Hallitus on todennut, että jos järjestöt eivät saa esitystä aikaan, se linjaa itse tarvittavat toimet loppuvuoden aikana. Erityisesti keskusta on korostanut sitä, että hallituksen on toimittava itse, jos työmarkkinajärjestöt eivät ratkaisuesitystä saa aikaan.